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Прасковья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Прасковья
Пол
жен
Номер записи
316
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
27
Родственная связь
жена Николая Трофимовича [14]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 379
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Василий Трофимович: 30 / 48 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Григорий Васильевич: 8 / 26 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Степан Григорьевич: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Григория Васильевича [2]
04 | Степан Васильевич: новорожден / 14 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
05 | Прасковья: - / 42 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
06 | Настасья: - / 28 | новокрещенка - жена Григория Васильевича [2]
07 | Надежда Григорьевна: - / 4 | новокрещенка - дочь Григория Васильевича [2]
08 | Марья Васильевна: - / 21 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
09 | Василиса Васильевна: - / 13 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Анна Васильевна: - / 9 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
11 | Максим Трофимович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
12 | Василий Максимович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Максима Трофимовича [11]
13 | Родион Максимович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - сын Максима Трофимовича [11]
14 | Николай Трофимович: 18 / 36 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
15 | Григорий Николаевич: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
16 | Петр Николаевич: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
17 | Михаил Николаевич: новорожден / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
18 | Григорий Николаевич: новорожден / 10 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
19 | Василий Николаевич: новорожден / 6 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
20 | Иван Николаевич: новорожден / 1 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
21 | Марфа: - / 43 | новокрещенка - жена Максима Трофимовича [11]
22 | Афимья Максимовна: - / 18 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
23 | Орина Максимовна: - / 15 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
24 | Прасковья Максимовна: - / 13 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
25 | Елена Максимовна: - / 5 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
26 | Авдотья Максимовна: - / 3 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
27 | Прасковья: - / 36 | новокрещенка - жена Николая Трофимовича [14]
28 | Анна Николаевна: - / 3 | новокрещенка - дочь Николая Трофимовича [14]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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