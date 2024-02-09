Орина Максимовна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Орина Максимовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 312
- Сословие
- новокрещенка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 23
- Родственная связь
- дочь Максима Трофимовича [11]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 379
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 9
01 | Василий Трофимович: 30 / 48 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Григорий Васильевич: 8 / 26 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Степан Григорьевич: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Григория Васильевича [2]
04 | Степан Васильевич: новорожден / 14 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
05 | Прасковья: - / 42 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
06 | Настасья: - / 28 | новокрещенка - жена Григория Васильевича [2]
07 | Надежда Григорьевна: - / 4 | новокрещенка - дочь Григория Васильевича [2]
08 | Марья Васильевна: - / 21 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
09 | Василиса Васильевна: - / 13 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Анна Васильевна: - / 9 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
11 | Максим Трофимович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
12 | Василий Максимович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Максима Трофимовича [11]
13 | Родион Максимович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - сын Максима Трофимовича [11]
14 | Николай Трофимович: 18 / 36 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
15 | Григорий Николаевич: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
16 | Петр Николаевич: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
17 | Михаил Николаевич: новорожден / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
18 | Григорий Николаевич: новорожден / 10 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
19 | Василий Николаевич: новорожден / 6 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
20 | Иван Николаевич: новорожден / 1 | из мордвы новокрещенный - сын Николая Трофимовича [14]
21 | Марфа: - / 43 | новокрещенка - жена Максима Трофимовича [11]
22 | Афимья Максимовна: - / 18 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
23 | Орина Максимовна: - / 15 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
24 | Прасковья Максимовна: - / 13 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
25 | Елена Максимовна: - / 5 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
26 | Авдотья Максимовна: - / 3 | новокрещенка - дочь Максима Трофимовича [11]
27 | Прасковья: - / 36 | новокрещенка - жена Николая Трофимовича [14]
28 | Анна Николаевна: - / 3 | новокрещенка - дочь Николая Трофимовича [14]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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