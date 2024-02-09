Наталья Гавриловна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Наталья Гавриловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 282
- Сословие
- новокрещенка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 15
- Родственная связь
- дочь главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 378
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 8
01 | Гаврила Николаевич: 46 / 64 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Фадей Гаврилович: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Трофим Николаевич: 44 / 62 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Герасим Трофимович: 1 / 19 | из мордвы новокрещенный - сын Трофима Николаевича [3]
05 | Моисей Трофимович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Трофима Николаевича [3]
06 | Мартын Трофимович: новорожден / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Трофима Николаевича [3]
07 | Иван Николаевич: 18 / 36 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
08 | Григорий Иванович: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
09 | Леонтий Иванович: новорожден / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
10 | Яков Иванович: новорожден / 9 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
11 | Алексей Иванович: новорожден / 1 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
12 | Авдотья: - / 42 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
13 | Екатерина Гавриловна: - / 22 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
14 | Афимья Гавриловна: - / 16 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
15 | Наталья Гавриловна: - / 7 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
16 | Наталья: - / 47 | новокрещенка - жена Трофима Николаевича [3]
17 | Софья: - / 25 | новокрещенка - жена Герасима Трофимовича [4]
18 | Пелагея Трофимовна: - / 26 | новокрещенка - дочь Трофима Николаевича [3]
19 | Татьяна: - / 36 | новокрещенка - жена Ивана Николаевича [7]
20 | Аксинья Ивановна: - / 17 | новокрещенка - дочь Ивана Николаевича [7]
21 | Прасковья Ивановна: - / 14 | новокрещенка - дочь Ивана Николаевича [7]
22 | Елена Ивановна: - / 3 | новокрещенка - дочь Ивана Николаевича [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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