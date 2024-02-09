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Моисей Трофимович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Моисей Трофимович
Пол
муж
Номер записи
272
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Трофима Николаевича [3]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 378
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Гаврила Николаевич: 46 / 64 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Фадей Гаврилович: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Трофим Николаевич: 44 / 62 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Герасим Трофимович: 1 / 19 | из мордвы новокрещенный - сын Трофима Николаевича [3]
05 | Моисей Трофимович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Трофима Николаевича [3]
06 | Мартын Трофимович: новорожден / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Трофима Николаевича [3]
07 | Иван Николаевич: 18 / 36 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
08 | Григорий Иванович: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
09 | Леонтий Иванович: новорожден / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
10 | Яков Иванович: новорожден / 9 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
11 | Алексей Иванович: новорожден / 1 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Николаевича [7]
12 | Авдотья: - / 42 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
13 | Екатерина Гавриловна: - / 22 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
14 | Афимья Гавриловна: - / 16 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
15 | Наталья Гавриловна: - / 7 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
16 | Наталья: - / 47 | новокрещенка - жена Трофима Николаевича [3]
17 | Софья: - / 25 | новокрещенка - жена Герасима Трофимовича [4]
18 | Пелагея Трофимовна: - / 26 | новокрещенка - дочь Трофима Николаевича [3]
19 | Татьяна: - / 36 | новокрещенка - жена Ивана Николаевича [7]
20 | Аксинья Ивановна: - / 17 | новокрещенка - дочь Ивана Николаевича [7]
21 | Прасковья Ивановна: - / 14 | новокрещенка - дочь Ивана Николаевича [7]
22 | Елена Ивановна: - / 3 | новокрещенка - дочь Ивана Николаевича [7]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.

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