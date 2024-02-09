Ефрем Прокофьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ефрем Прокофьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 255
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Прокофия Тимофеевича [5]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 377
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 7
01 | Захар Александрович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Гаврила Захарович: - / 3 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Владимир Захарович: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Андрей Александрович: - / 23 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
05 | Прокофий Тимофеевич: - / 37 | из мордвы новокрещенный - двоюродный дядя главы семьи [1]
06 | Ефрем Прокофьевич: - / 19 | из мордвы новокрещенный - сын Прокофия Тимофеевича [5]
07 | Андрей Прокофьевич: - / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Прокофия Тимофеевича [5]
08 | Екатерина: - / 30 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
09 | Авдотья Захаровна: - / 5 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Степанида: - / 24 | новокрещенка - жена Андрея Александровича [4]
11 | Орина Андреевна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Андрея Александровича [4]
12 | Орина: - / 41 | новокрещенка - жена Прокофия Тимофеевича [5]
13 | Авдотья: - / 20 | новокрещенка - жена Ефрема Прокофьевича [6]
14 | Настасья Прокофьевна: - / 20 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
15 | Алена Прокофьевна: - / 17 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
16 | Василиса Прокофьевна: - / 15 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
17 | Варвара Прокофьевна: - / 6 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
18 | Наталья Прокофьевна: - / 3 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1815 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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