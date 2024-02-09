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Ефрем Прокофьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Ефрем Прокофьевич
Пол
муж
Номер записи
255
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Прокофия Тимофеевича [5]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 377
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Захар Александрович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Гаврила Захарович: - / 3 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Владимир Захарович: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Андрей Александрович: - / 23 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
05 | Прокофий Тимофеевич: - / 37 | из мордвы новокрещенный - двоюродный дядя главы семьи [1]
06 | Ефрем Прокофьевич: - / 19 | из мордвы новокрещенный - сын Прокофия Тимофеевича [5]
07 | Андрей Прокофьевич: - / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Прокофия Тимофеевича [5]
08 | Екатерина: - / 30 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
09 | Авдотья Захаровна: - / 5 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Степанида: - / 24 | новокрещенка - жена Андрея Александровича [4]
11 | Орина Андреевна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Андрея Александровича [4]
12 | Орина: - / 41 | новокрещенка - жена Прокофия Тимофеевича [5]
13 | Авдотья: - / 20 | новокрещенка - жена Ефрема Прокофьевича [6]
14 | Настасья Прокофьевна: - / 20 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
15 | Алена Прокофьевна: - / 17 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
16 | Василиса Прокофьевна: - / 15 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
17 | Варвара Прокофьевна: - / 6 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
18 | Наталья Прокофьевна: - / 3 | новокрещенка - дочь Прокофия Тимофеевича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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