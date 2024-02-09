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Анисья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Анисья
Пол
жен
Номер записи
249
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Козьмы Филипповича [9]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 377
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 6
01 | Филип Семенович: 49 / 67 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Филипович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Фрол Иванович: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
04 | Алексей Иванович: новорожден / 5 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
05 | Алексей Иванович: новорожден / 2 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
06 | Наталья: - / 65 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
07 | Аксинья: - / 20 | новокрещенка - жена Ивана Филиповича [2]
08 | Василиса Ивановна: - / 9 | новокрещенка - дочь Ивана Филиповича, от первой жены [2]
09 | Козьма Филипович: 4 / 22 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Алексей Кузьмич: новорожден / 3 | из мордвы новокрещенный - сын Козьмы Филипповича [9]
11 | Федор Кузьмич: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Козьмы Филипповича [9]
12 | Александр Наумович: 28 / 46 | из мордвы новокрещенный - племянник главы семьи [1]
13 | Анисья: - / 25 | новокрещенка - жена Козьмы Филипповича [9]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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