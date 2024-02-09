Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Иванович

Алексей Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Алексей Иванович
Пол
муж
Номер записи
240
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 6
01 | Филип Семенович: 49 / 67 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Филипович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Фрол Иванович: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
04 | Алексей Иванович: новорожден / 5 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
05 | Алексей Иванович: новорожден / 2 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
06 | Наталья: - / 65 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
07 | Аксинья: - / 20 | новокрещенка - жена Ивана Филиповича [2]
08 | Василиса Ивановна: - / 9 | новокрещенка - дочь Ивана Филиповича, от первой жены [2]
09 | Козьма Филипович: 4 / 22 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Алексей Кузьмич: новорожден / 3 | из мордвы новокрещенный - сын Козьмы Филипповича [9]
11 | Федор Кузьмич: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Козьмы Филипповича [9]
12 | Александр Наумович: 28 / 46 | из мордвы новокрещенный - племянник главы семьи [1]
13 | Анисья: - / 25 | новокрещенка - жена Козьмы Филипповича [9]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close