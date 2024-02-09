Иван Филипович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Иван Филипович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 238
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 6
01 | Филип Семенович: 49 / 67 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Филипович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Фрол Иванович: новорожден / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
04 | Алексей Иванович: новорожден / 5 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
05 | Алексей Иванович: новорожден / 2 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Филиповича, от первой жены [2]
06 | Наталья: - / 65 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
07 | Аксинья: - / 20 | новокрещенка - жена Ивана Филиповича [2]
08 | Василиса Ивановна: - / 9 | новокрещенка - дочь Ивана Филиповича, от первой жены [2]
09 | Козьма Филипович: 4 / 22 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Алексей Кузьмич: новорожден / 3 | из мордвы новокрещенный - сын Козьмы Филипповича [9]
11 | Федор Кузьмич: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Козьмы Филипповича [9]
12 | Александр Наумович: 28 / 46 | из мордвы новокрещенный - племянник главы семьи [1]
13 | Анисья: - / 25 | новокрещенка - жена Козьмы Филипповича [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
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