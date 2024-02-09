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Агафья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Агафья
Пол
жен
Номер записи
236
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Дениса Ивановича [2]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Афонасьевич: 30 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Денис Иванович: - / 26 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Федор Денисович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
04 | Егор Денисович: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
05 | Василий Денисович: новорожден / 1 мес | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
06 | Филип Иванович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
07 | Екатерина: - / 48 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Агафья: - / 28 | новокрещенка - жена Дениса Ивановича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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