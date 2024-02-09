Егор Денисович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Егор Денисович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 232
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Дениса Ивановича [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожден
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Афонасьевич: 30 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Денис Иванович: - / 26 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Федор Денисович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
04 | Егор Денисович: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
05 | Василий Денисович: новорожден / 1 мес | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
06 | Филип Иванович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
07 | Екатерина: - / 48 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Агафья: - / 28 | новокрещенка - жена Дениса Ивановича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1832 ст.
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