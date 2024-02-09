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Денис Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Денис Иванович
Пол
муж
Номер записи
230
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Афонасьевич: 30 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Денис Иванович: - / 26 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Федор Денисович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
04 | Егор Денисович: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
05 | Василий Денисович: новорожден / 1 мес | из мордвы новокрещенный - сын Дениса Ивановича [2]
06 | Филип Иванович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
07 | Екатерина: - / 48 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Агафья: - / 28 | новокрещенка - жена Дениса Ивановича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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