Андреева Афросинья Матвеевна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Андреева Афросинья Матвеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 224
- Сословие
- новокрещенка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 4
01 | Андреев Матвей Михайлович: - / 37 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Андреев Ларион Матвеевич: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Андреев Василий Михайлович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Андреев Филип Васильевич: новорожден / 5 | из мордвы новокрещенный - приемыш Василия Михайловича [3]
05 | Андреев Петр Михайлович: - / 26 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
06 | Андреева Авдотья: - / 77 | из мордвы новокрещенный - мать главы семьи [1]
07 | Андреева Татьяна: - / 37 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Андреева Афросинья Матвеевна: - / 12 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
09 | Андреева Феврония Матвеевна: - / 4 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Андреева Матрена: - / 30 | новокрещенка - жена Василия Михайловича [3]
11 | Андреева Матрена: - / 30 | новокрещенка - жена Петра Михайловича [5]
12 | Андреева Марья Петровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Петра Михайловича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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