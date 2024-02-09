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Андреева Авдотья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Андреева Авдотья
Пол
жен
Номер записи
222
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
мать главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
77
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 376
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Андреев Матвей Михайлович: - / 37 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Андреев Ларион Матвеевич: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Андреев Василий Михайлович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Андреев Филип Васильевич: новорожден / 5 | из мордвы новокрещенный - приемыш Василия Михайловича [3]
05 | Андреев Петр Михайлович: - / 26 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
06 | Андреева Авдотья: - / 77 | из мордвы новокрещенный - мать главы семьи [1]
07 | Андреева Татьяна: - / 37 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Андреева Афросинья Матвеевна: - / 12 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
09 | Андреева Феврония Матвеевна: - / 4 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Андреева Матрена: - / 30 | новокрещенка - жена Василия Михайловича [3]
11 | Андреева Матрена: - / 30 | новокрещенка - жена Петра Михайловича [5]
12 | Андреева Марья Петровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Петра Михайловича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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