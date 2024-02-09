Арина Алексеевна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Арина Алексеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 211
- Сословие
- новокрещенка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 18
- Родственная связь
- дочь Алексея Титовича [7]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 375
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 3
01 | Тит Спиридонович: 52 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Матвей Титович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Семен Матвеевич: новорожден / 16 | из мордвы новокрещенный - сын Матвея Титовича [2]
04 | Константин Матвеевич: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Матвея Титовича [2]
05 | Иван Матвеевич: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Матвея Титовича [2]
06 | Иван Титович: 18 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
07 | Алексей Титович: 16 / 34 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
08 | Иван Алексеевич: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Алексея Титовича [7]
09 | Захар Титович: 14 / 32 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Елисей Данилович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - приемыш Захара Титовича [9]
11 | Алексей Титович: 4 / 22 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
12 | Федор Алексеевич: новорожден / 2 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Алексея Титовича [11]
13 | Анна: - / 38 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
14 | Марья Титовна: - / 12 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
15 | Оксинья Титовна: - / 9 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
16 | Авдотья Титовна: - / 6 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
17 | Марья: - / 40 | новокрещенка - жена Алексея Титовича [7]
18 | Арина Алексеевна: - / 8 | новокрещенка - дочь Алексея Титовича [7]
19 | Александра Алексеевна: - / 1 | новокрещенка - дочь Алексея Титовича [7]
20 | Пелагея: - / 30 | новокрещенка - жена Захара Титовича [9]
21 | Дарья Захаровна: - / 9 | новокрещенка - дочь Захара Титовича [9]
22 | Орина Захаровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Захара Титовича [9]
23 | Анна: - / 26 | новокрещенка - жена Алексея Титовича [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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