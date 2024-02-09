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Константин Матвеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Константин Матвеевич
Пол
муж
Номер записи
197
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Матвея Титовича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 375
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Тит Спиридонович: 52 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Матвей Титович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Семен Матвеевич: новорожден / 16 | из мордвы новокрещенный - сын Матвея Титовича [2]
04 | Константин Матвеевич: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Матвея Титовича [2]
05 | Иван Матвеевич: новорожден / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Матвея Титовича [2]
06 | Иван Титович: 18 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
07 | Алексей Титович: 16 / 34 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
08 | Иван Алексеевич: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Алексея Титовича [7]
09 | Захар Титович: 14 / 32 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Елисей Данилович: новорожден / 4 | из мордвы новокрещенный - приемыш Захара Титовича [9]
11 | Алексей Титович: 4 / 22 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
12 | Федор Алексеевич: новорожден / 2 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Алексея Титовича [11]
13 | Анна: - / 38 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
14 | Марья Титовна: - / 12 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
15 | Оксинья Титовна: - / 9 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
16 | Авдотья Титовна: - / 6 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
17 | Марья: - / 40 | новокрещенка - жена Алексея Титовича [7]
18 | Арина Алексеевна: - / 8 | новокрещенка - дочь Алексея Титовича [7]
19 | Александра Алексеевна: - / 1 | новокрещенка - дочь Алексея Титовича [7]
20 | Пелагея: - / 30 | новокрещенка - жена Захара Титовича [9]
21 | Дарья Захаровна: - / 9 | новокрещенка - дочь Захара Титовича [9]
22 | Орина Захаровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Захара Титовича [9]
23 | Анна: - / 26 | новокрещенка - жена Алексея Титовича [11]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.

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