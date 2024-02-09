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Пелагея Петровна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Пелагея Петровна
Пол
жен
Номер записи
192
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Петра Григорьевича [3]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 374
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 2
01 | Григорий Спиридонович: 49 / 67 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Григорьевич: 14 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Григорьевич: 9 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Елисей Григорьевич: - / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
05 | Федосья: - / 22 | новокрещенка - жена Петра Григорьевича [3]
06 | Пелагея Петровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Петра Григорьевича [3]
07 | Аксинья Петровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Петра Григорьевича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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