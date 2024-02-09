Федосья
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Федосья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 191
- Сословие
- новокрещенка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Петра Григорьевича [3]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 374
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 2
01 | Григорий Спиридонович: 49 / 67 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Григорьевич: 14 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Григорьевич: 9 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Елисей Григорьевич: - / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
05 | Федосья: - / 22 | новокрещенка - жена Петра Григорьевича [3]
06 | Пелагея Петровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Петра Григорьевича [3]
07 | Аксинья Петровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Петра Григорьевича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1812 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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