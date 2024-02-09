Иван Григорьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Иван Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 188
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1826
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Год смерти
- 1826
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 374
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 2
01 | Григорий Спиридонович: 49 / 67 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Григорьевич: 14 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Григорьевич: 9 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Елисей Григорьевич: - / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
05 | Федосья: - / 22 | новокрещенка - жена Петра Григорьевича [3]
06 | Пелагея Петровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Петра Григорьевича [3]
07 | Аксинья Петровна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Петра Григорьевича [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1802 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1826 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.