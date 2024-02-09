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Матрена

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Матрена
Пол
жен
Номер записи
186
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Остафия Спиридоновича [5]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 374
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Спиридон Андреевич: 80 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Моисей Спиридонович: 39 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Егор Моисеевич: 3 / - | из мордвы новокрещенный - сын Моисея Спиридоновича [2]
04 | Федор Егорович: новорожден / - | из мордвы новокрещенный - сын Егора Моисеевича [3]
05 | Остафий Спиридонович: 19 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
06 | Данила Евстафьевич: - / 18 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
07 | Артемий Евстафьевич: - / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
08 | Андрей Евстафьевич: - / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
09 | Максим Евстафьевич: - / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
10 | Авдотья: - / 53 | новокрещенка - жена Моисея Спиридоновича [2]
11 | Аграфена Моисеевна: - / 19 | новокрещенка - дочь Моисея Спиридоновича [2]
12 | Ненила: - / 22 | новокрещенка - жена Егора Моисеевича [3]
13 | Матрена: - / 42 | новокрещенка - жена Остафия Спиридоновича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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