Максим Евстафьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Максим Евстафьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 182
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Остафия Спиридоновича [5]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 374
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 1
01 | Спиридон Андреевич: 80 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Моисей Спиридонович: 39 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Егор Моисеевич: 3 / - | из мордвы новокрещенный - сын Моисея Спиридоновича [2]
04 | Федор Егорович: новорожден / - | из мордвы новокрещенный - сын Егора Моисеевича [3]
05 | Остафий Спиридонович: 19 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
06 | Данила Евстафьевич: - / 18 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
07 | Артемий Евстафьевич: - / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
08 | Андрей Евстафьевич: - / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
09 | Максим Евстафьевич: - / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
10 | Авдотья: - / 53 | новокрещенка - жена Моисея Спиридоновича [2]
11 | Аграфена Моисеевна: - / 19 | новокрещенка - дочь Моисея Спиридоновича [2]
12 | Ненила: - / 22 | новокрещенка - жена Егора Моисеевича [3]
13 | Матрена: - / 42 | новокрещенка - жена Остафия Спиридоновича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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