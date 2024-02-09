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Андрей Евстафьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Андрей Евстафьевич
Пол
муж
Номер записи
181
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Остафия Спиридоновича [5]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 374
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Спиридон Андреевич: 80 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Моисей Спиридонович: 39 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Егор Моисеевич: 3 / - | из мордвы новокрещенный - сын Моисея Спиридоновича [2]
04 | Федор Егорович: новорожден / - | из мордвы новокрещенный - сын Егора Моисеевича [3]
05 | Остафий Спиридонович: 19 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
06 | Данила Евстафьевич: - / 18 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
07 | Артемий Евстафьевич: - / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
08 | Андрей Евстафьевич: - / 13 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
09 | Максим Евстафьевич: - / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Остафия Спиридоновича [5]
10 | Авдотья: - / 53 | новокрещенка - жена Моисея Спиридоновича [2]
11 | Аграфена Моисеевна: - / 19 | новокрещенка - дочь Моисея Спиридоновича [2]
12 | Ненила: - / 22 | новокрещенка - жена Егора Моисеевича [3]
13 | Матрена: - / 42 | новокрещенка - жена Остафия Спиридоновича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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