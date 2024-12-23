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Шарбин Иван Семёнов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарбин Иван Семёнов
Пол
муж
Номер записи
843
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Семёна [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1712
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95об
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 8
01 | Шарбин Семён Васильев: - / 70 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарбин Афанасий Семёнов: - / 10 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
03 | Шарбин Иван Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Шарников Михаил Яковлев: - / 30 | сын беспахотного - внук Семёна [1]
05 | Шарников Иван Яковлев: - / 10 | сын крестьянский - внук Семёна [1]
06 | Шарников Кирилл Яковлев: - / 7 | сын крестьянский - внук Семёна [1]
07 | Шарбин Иван Фёдоров: - / 50 | крестьянин - племянник Семёна [1]
08 | Шарбин Константин Иванов: - / 4 | сын крестьянский - сын Ивана [7]
09 | Жарников Данила Степанов: - / 10 | сын крестьянский - пасынок Ивана [7]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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