Шарбин Иван Семёнов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарбин Иван Семёнов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 843
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1721
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Семёна [1]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1712
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95об
- Полная запись РС
- Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 8
01 | Шарбин Семён Васильев: - / 70 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарбин Афанасий Семёнов: - / 10 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
03 | Шарбин Иван Семёнов: - / 9 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Шарников Михаил Яковлев: - / 30 | сын беспахотного - внук Семёна [1]
05 | Шарников Иван Яковлев: - / 10 | сын крестьянский - внук Семёна [1]
06 | Шарников Кирилл Яковлев: - / 7 | сын крестьянский - внук Семёна [1]
07 | Шарбин Иван Фёдоров: - / 50 | крестьянин - племянник Семёна [1]
08 | Шарбин Константин Иванов: - / 4 | сын крестьянский - сын Ивана [7]
09 | Жарников Данила Степанов: - / 10 | сын крестьянский - пасынок Ивана [7]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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