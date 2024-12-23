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Коннев Иван Александров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Коннев Иван Александров
Пол
муж
Номер записи
837
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
шурин Савелия [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1709
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95об
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Савелий Иванов: - / 25 | крестьянин - глава [1]
02 | Коннев Афанасий Александров: - / 14 | сын крестьянский - шурин Савелия [1]
03 | Коннев Иван Александров: - / 12 | сын крестьянский - шурин Савелия [1]
04 | Авдотья Иванова: - / - | вдова - вдова Фёдоровская жена Маркова [4]
05 | Шубников Иван Данилов: - / 5 | сын крестьянский - у Авдотьи дети [4]
06 | Шубников Андрей Данилов: - / 1 | сын крестьянский - у Авдотьи дети [4]
Комментарий наборщика
в последующих ревизиях фамилия Коннов
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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