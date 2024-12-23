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Блохин Василий Фомин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Блохин Василий Фомин
Пол
муж
Номер записи
828
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Фомы [11]
Год рождения вычисленный
1721
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 5
01 | Косолапов Андрей Вахрентьев: - / 70 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапов Степан Андреев: - / 40 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
03 | Косолапов Тимофей Андреев: - / 2 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
04 | Моховиков Фёдор Иванов: - / 15 | крестьянин - пасынок Андрея [1]
05 | Моховиков Еремей Иванов: - / 13 | крестьянин - пасынок Андрея [1]
06 | Моховиков Иван Иванов: - / 12 | крестьянин - пасынок Андрея [1]
07 | Косолапов Андрей Степанов: - / 10 | крестьянин - племянник Андрея [1]
08 | Косолапов Дмитрий Вахрентьев: - / 70 | крестьянин - брат родной Андрея [1]
09 | Косолапов Василий Дмитриев: - / 27 | сын крестьянский - сын Дмитрия [8]
10 | Косолапов Алексей Лифалов: - / 50 | крестьянин - родственник Андрея [1]
11 | Блохин Фома Васильев: - / 30 | крестьянин - зять Алексея [10]
12 | Блохин Василий Фомин: - / 0 | крестьянин - сын Фомы [11]
Комментарий наборщика
семья Алексея Лифалова живёт на том же дворе (Андрея Вахрентьева) в особой избе
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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