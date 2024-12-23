Шубников Иван Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубников Иван Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 815
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1721
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Григория [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1718
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95
- Полная запись РС
- Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 4
01 | Шубников Григорий Иванов: - / 40 | крестьянин - глава [1]
02 | Шубников Леонтий Григорьев: - / 7 | сын крестьянский - сын Григория [1]
03 | Шубников Иван Григорьев: - / 3 | сын крестьянский - сын Григория [1]
08 | Шубников Андрей Иванов: - / 35 | крестьянин - брат родной Григория [1]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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