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Пётр Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Пётр Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
812
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
брат родной Данилы [5]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1720
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 3
01 | Столбищев Михаил Прокофьев: - / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Столбищев Василий Михайлов: - / 9 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
03 | Столбищев Иван Михайлов: - / 5 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
04 | Столбищев Моисей Петров: - / 16 | крестьянин - племянник Михаила [1]
05 | Данила Тимофеев: - / 30 | крестьянин - племянник Михаила [1]
06 | Панкрат Тимофеев: - / 10 | крестьянин - брат родной Данилы [5]
07 | Пётр Тимофеев: - / 1 | крестьянин - брат родной Данилы [5]
Комментарий наборщика
семья Данилы Тимофеева живёт на том же дворе (Михаила Прокофьева) в особой избе
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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