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Шарбин Афанасий Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарбин Афанасий Никитин
Пол
муж
Номер записи
803
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Никиты [1]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1691
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 94об
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 2
01 | Шарбин Никита Васильев: - / 70 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарбин Афанасий Никитин: - / 30 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
03 | Шарбин Иван Никитин: - / 15 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
04 | Шарбин Афанасий Васильев: - / - | крестьянин - дядя Никиты [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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