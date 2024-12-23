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Моховиков Пётр Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховиков Пётр Савельев
Пол
муж
Номер записи
799
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
двоюродный брат Петра [1]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1696
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 94об
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 1
01 | Моховиков Пётр Иванов: - / 30 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховиков Максим Петров: - / 10 | сын крестьянский - сын Петра Иванова [1]
03 | Моховиков Пётр Савельев: - / 25 | крестьянин - двоюродный брат Петра [1]
04 | Моховиков Иван Савельев: - / 12 | крестьянин - родной брат Петра Савельева [3]
05 | Моховиков Фёдор Савельев: - / 10 | крестьянин - родной брат Петра Савельева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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