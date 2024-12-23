Прасковья Степанова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Прасковья Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 793
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Степана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 996
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 32
01 | Степан Иванов: 44 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 42 / - | крестьянин - брат Степана [1]
03 | Роман Иванов: 24 / - | крестьянин - брат Степана [1]
04 | Пелагея Иванова: 49 / 62 | жена крестьянская - жена Степана [1]
05 | Семён Степанов: 11 / - | сын крестьянский - сын Степана [1]
06 | Пётр Степанов: 2 / - | сын крестьянский - сын Степана [1]
07 | Ефросинья Степанова: 18 / 31 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
08 | Прасковья Степанова: 1 / 14 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
09 | Марфа Михайлова: 39 / - | жена крестьянская - жена Михаила [2]
10 | Пелагея Васильева: 22 / 35 | жена крестьянская - жена Романа [3]
11 | Василий Романов: 2 / 15 | сын крестьянский - сын Романа [3]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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