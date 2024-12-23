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Лаврит Шиблитской

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Лаврит Шиблитской
Пол
муж
Номер записи
785
Сословие
приписанный
Год ревизии
1795
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
рекрут [1]
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1795
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 996
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Матвей Григорьев: - / 47 | крестьянин - глава [1]
02 | Емельян Григорьев: - / 45 | крестьянин - брат Емельяна [1]
03 | Степанида Яковлева: - / 49 | жена крестьянская - жена Матвея [1]
04 | Иван Матвеев: - / 21 | сын крестьянский - сын Матвея [1]
05 | Пётр Матвеев: - / 16 | сын крестьянский - сын Матвея [1]
06 | Дарья Матвеева: - / 23 | дочь крестьянская - дочь Матвея [1]
07 | Татьяна Матвеева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Матвея [1]
08 | Марфа Афанасьева: - / 38 | жена крестьянская - жена Емельяна [2]
09 | Марфа Емельянова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Емельяна [2]
10 | Акулина Емельнова: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Емельяна [2]
11 | Лаврит Шиблитской: - / - | приписанный - рекрут [1]
Комментарий наборщика
имя может быть неточно, польской национальности приписан к семье Матвея Григорьева и отдан в рекруты
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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