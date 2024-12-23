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Дарья Матвеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Дарья Матвеева
Пол
жен
Номер записи
780
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Матвея [1]
Откуда прибыл
д. Новская, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Матвей Григорьев: - / 47 | крестьянин - глава [1]
02 | Емельян Григорьев: - / 45 | крестьянин - брат Емельяна [1]
03 | Степанида Яковлева: - / 49 | жена крестьянская - жена Матвея [1]
04 | Иван Матвеев: - / 21 | сын крестьянский - сын Матвея [1]
05 | Пётр Матвеев: - / 16 | сын крестьянский - сын Матвея [1]
06 | Дарья Матвеева: - / 23 | дочь крестьянская - дочь Матвея [1]
07 | Татьяна Матвеева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Матвея [1]
08 | Марфа Афанасьева: - / 38 | жена крестьянская - жена Емельяна [2]
09 | Марфа Емельянова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Емельяна [2]
10 | Акулина Емельнова: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Емельяна [2]
11 | Лаврит Шиблитской: - / - | приписанный - рекрут [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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