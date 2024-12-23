Соломея Алексеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Соломея Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 769
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Алексея [1]
- Откуда прибыл
- д. Петрушино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 30
01 | Алексей Иванов: - / 44 | Крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Андреева: 31 / - | жена крестьянская - жена Алексея [1]
03 | Алексей Алексеев: - / 21 | сын крестьянский - сын Алексея [1]
04 | Афанасий Алексеев: - / 20 | сын крестьянский - сын Алексея [1]
05 | Иван Алексеев: - / 18 | сын крестьянский - сын Алексея [1]
06 | Соломея Алексеева: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
07 | Устинья Алексеева: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
08 | Лукерья Алексеева: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
09 | Прасковья Алексеева: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
10 | Ефимия Степанова: - / 20 | жена крестьянская - жена Алексея Алексеева [3]
11 | Евдокия Алексеева: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Алексея Алексеева [3]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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