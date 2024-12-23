Григорий Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Григорий Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 760
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Матрёны [1]
- Откуда прибыл
- д. Ворынино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1764
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Матрёна Максимова: - / 54 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Григорий Степанов: - / 31 | сын крестьянский - сын Матрёны [1]
03 | Татьяна Ильина: - / 26 | жена крестьянская - жена Григория [2]
04 | Парфён Григорьев: - / 3 | сын крестьянский - сын Григория [2]
05 | Степан Григорьев: - / 1 | сын крестьянский - сын Григория [2]
- Комментарий наборщика
- отчество установлено по исповедным росписям
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- Источник
- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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