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Григорий Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Григорий Степанов
Пол
муж
Номер записи
760
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Матрёны [1]
Откуда прибыл
д. Ворынино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Матрёна Максимова: - / 54 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Григорий Степанов: - / 31 | сын крестьянский - сын Матрёны [1]
03 | Татьяна Ильина: - / 26 | жена крестьянская - жена Григория [2]
04 | Парфён Григорьев: - / 3 | сын крестьянский - сын Григория [2]
05 | Степан Григорьев: - / 1 | сын крестьянский - сын Григория [2]
Комментарий наборщика
отчество установлено по исповедным росписям
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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