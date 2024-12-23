Евдоким Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Евдоким Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 744
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1784
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Год смерти
- 1784
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Евдоким Иванов: 49 / - | Крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Фёдорова: 49 / - | жена крестьянская - жена Евдокима [1]
03 | Иван Евдокимов: 21 / 34 | сын крестьянский - сын Евдокима [1]
04 | Кузьма Евдокимов: 12 / - | сын крестьянский - сын Евдокима [1]
05 | Семён Евдокимов: 2 / 15 | сын крестьянский - сын Евдокима [1]
06 | Степанида Евдокимова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Евдокима [1]
07 | Васса Евдокимова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Евдокима [1]
08 | Марфа Егорова: 26 / 39 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
09 | Иван Иванов: - / 6 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
10 | Александр Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
- Комментарий наборщика
- историческая фамилия семьи Усовы
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- Источник
- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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