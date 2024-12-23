Евдоким Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Иванов

Евдоким Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдоким Иванов
Пол
муж
Номер записи
744
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умре
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1784
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Евдоким Иванов: 49 / - | Крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Фёдорова: 49 / - | жена крестьянская - жена Евдокима [1]
03 | Иван Евдокимов: 21 / 34 | сын крестьянский - сын Евдокима [1]
04 | Кузьма Евдокимов: 12 / - | сын крестьянский - сын Евдокима [1]
05 | Семён Евдокимов: 2 / 15 | сын крестьянский - сын Евдокима [1]
06 | Степанида Евдокимова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Евдокима [1]
07 | Васса Евдокимова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Евдокима [1]
08 | Марфа Егорова: 26 / 39 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
09 | Иван Иванов: - / 6 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
10 | Александр Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Усовы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.