Егор Николаев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Егор Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 743
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Николая [2]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 26
01 | Митрий Фёдоров: 60 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Митриев: 27 / 40 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
03 | Федора Иванова: 33 / 46 | жена крестьянская - жена Николая [2]
04 | Егор Николаев: - / 2 | сын крестьянский - сын Николая [2]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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