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Егор Николаев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Егор Николаев
Пол
муж
Номер записи
743
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Николая [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 26
01 | Митрий Фёдоров: 60 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Митриев: 27 / 40 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
03 | Федора Иванова: 33 / 46 | жена крестьянская - жена Николая [2]
04 | Егор Николаев: - / 2 | сын крестьянский - сын Николая [2]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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