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Митрий Фёдоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Митрий Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
740
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1795
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
60
Причина выбытия
умре
Год убытия
1791
Год рождения вычисленный
1722
Год смерти
1791
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 26
01 | Митрий Фёдоров: 60 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Митриев: 27 / 40 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
03 | Федора Иванова: 33 / 46 | жена крестьянская - жена Николая [2]
04 | Егор Николаев: - / 2 | сын крестьянский - сын Николая [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Дмитрий
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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