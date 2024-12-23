Ирина Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Ирина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 737
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Ивана [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 25
01 | Евдокия Семёнова: 59 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Семёнов: 32 / 45 | сын крестьянский - сын Евдокии [1]
03 | Фёдор Семёнов: 28 / 41 | сын крестьянский - сын Евдокии [1]
04 | Дарья Афанасьева: 31 / 44 | жена крестьянская - жена Ивана [2]
05 | Иван Иванов: 8 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
06 | Ефимия Иванова: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
07 | Анна Иванова: 12 / 25 | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
08 | Ирина Иванова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
09 | Агафья Михайлова: 32 / 45 | жена крестьянская - жена Фёдора [3]
10 | Меланья Фёдорова: 3 / 16 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [3]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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