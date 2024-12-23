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Евдокия Семёнова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдокия Семёнова
Пол
жен
Номер записи
730
Сословие
крестьянка/вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умре
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1723
Год смерти
1783
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 25
01 | Евдокия Семёнова: 59 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Семёнов: 32 / 45 | сын крестьянский - сын Евдокии [1]
03 | Фёдор Семёнов: 28 / 41 | сын крестьянский - сын Евдокии [1]
04 | Дарья Афанасьева: 31 / 44 | жена крестьянская - жена Ивана [2]
05 | Иван Иванов: 8 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
06 | Ефимия Иванова: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
07 | Анна Иванова: 12 / 25 | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
08 | Ирина Иванова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
09 | Агафья Михайлова: 32 / 45 | жена крестьянская - жена Фёдора [3]
10 | Меланья Фёдорова: 3 / 16 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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