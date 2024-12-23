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Дмитрий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Дмитрий Иванов
Пол
муж
Номер записи
728
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
брат Василия [6]
Возраст по прошлой РС
11
Причина выбытия
умре
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1784
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 24
01 | Марфа Яковлева: 59 / 72 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Гаврила Кириллов: 29 / 42 | крестьянин/вдовец - сын Марфы [1]
03 | Кузьма Кириллов: 27 / - | крестьянин - сын Марфы [1]
04 | Ксения Гаврилова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [2]
05 | Ефимия Гаврилова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [2]
06 | Василий Иванов: 4 / 17 | крестьянин - зять Гаврилы, муж Евдокии [7]
07 | Евдокия Гаврилова: 4 / 17 | жена крестьянская - жена Василия, дочь Гаврилы [2]
08 | Иван Андреев: 61 / - | крестьянин - отец Василия [6]
09 | Евдокия Нефёдова: 44 / - | жена крестьянская - мать Василия [6]
10 | Дмитрий Иванов: 11 / - | сын крестьянский - брат Василия [6]
11 | Марфа Яковлева: - / 30 | солдатка - жена Кузьмы [3]
Комментарий наборщика
историческая фамилия Шубников
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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