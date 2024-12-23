Аграфена Максимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Аграфена Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 716
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Максима [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Максим Фёдоров: 40 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Петрова: 44 / - | жена крестьянская - 1я жена Максима [1]
03 | Наталья Никитина: - / 45 | жена крестьянская - 2я жена Максима [1]
04 | Гаврила Максимов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Григорий Максимов: 1 / 14 | сын крестьянский - сын Максима [1]
06 | Аграфена Максимова: 13 / 26 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
07 | Анна Максимова: 9 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
08 | Прасковья Максимова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Агриппина
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- Источник
- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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