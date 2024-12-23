Иван Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Иван Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 703
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 21
01 | Степан Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Ефимия Анисимова: 49 / - | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Иван Степанов: 19 / 32 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Аграфена Степанова: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Екатерина Степанова: 5 / 18 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Ксения Степанова: 9 / 22 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
07 | Дарья Андреева: - / 25 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
08 | Степан Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Прокофий Иванов: - / 0 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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