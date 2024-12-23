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Егор Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Егор Данилов
Пол
муж
Номер записи
698
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умре
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1785
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Егор Данилов: 39 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Васса Гаврилова: 39 / - | жена крестьянская - жена Егора [1]
03 | Марфа Егорова: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Егора [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Шорниковы (Шарниковы), вариант имени Георгий
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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