Матвей Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Матвей Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 683
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Василия [5]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 18
01 | Иван Семёнов: 70 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Елена Михайлова: 69 / - | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Тимофей Иванов: 51 / 64 | крестьянин/вдовец - сын Ивана [1]
04 | Гаврила Иванов: 37 / 50 | крестьянин - сын Ивана [1]
05 | Василий Тимофеев: 24 / - | сын крестьянский - сын Тимофея [3]
06 | Алексей Тимофеев: 18 / 31 | сын крестьянский - сын Тимофея [3]
07 | Матрёна Петрова: 24 / - | жена крестьянская - 1я жена Василия [5]
08 | Прасковья Степанова: - / 30 | жена крестьянская - 2я женаВасилия [5]
09 | Василий Васильев: 5 / 18 | сын крестьянский - сын Василия [5]
10 | Матвей Васильев: 4 / 17 | сын крестьянский - сын Василия [5]
11 | Аграфена Васильева: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [5]
12 | Алексей Васильев: - / 10 | сын крестьянский - сын Василия [5]
13 | Пётр Васильев: - / 6 | сын крестьянский - сын Василия [5]
14 | Борис Васильев: - / 2 | сын крестьянский - сын Василия [5]
15 | Марфа Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Алексея [6]
16 | Григорий Алексеев: - / 6 | сын крестьянский - сын Алексея [6]
17 | Саввин Алексеев: - / 4 | сын крестьянский - сын Алексея [6]
18 | Спиридон Алексеев: - / 0 | сын крестьянский - сын Алексея [6]
19 | Мавра Михайлова: 36 / 49 | жена крестьянская - жена Гаврилы [4]
20 | Прасковья Гаврилова: 11 / - | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
21 | Ирина Гаврилова: 9 / 22 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
22 | Марфа Гаврилова: 7 / 20 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
23 | Матрёна Гаврилова: 5 / 18 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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