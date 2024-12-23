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Василий Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Василий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
678
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Тимофея [3]
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
умре
Год убытия
1791
Год рождения вычисленный
1758
Год смерти
1791
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 18
01 | Иван Семёнов: 70 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Елена Михайлова: 69 / - | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Тимофей Иванов: 51 / 64 | крестьянин/вдовец - сын Ивана [1]
04 | Гаврила Иванов: 37 / 50 | крестьянин - сын Ивана [1]
05 | Василий Тимофеев: 24 / - | сын крестьянский - сын Тимофея [3]
06 | Алексей Тимофеев: 18 / 31 | сын крестьянский - сын Тимофея [3]
07 | Матрёна Петрова: 24 / - | жена крестьянская - 1я жена Василия [5]
08 | Прасковья Степанова: - / 30 | жена крестьянская - 2я женаВасилия [5]
09 | Василий Васильев: 5 / 18 | сын крестьянский - сын Василия [5]
10 | Матвей Васильев: 4 / 17 | сын крестьянский - сын Василия [5]
11 | Аграфена Васильева: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [5]
12 | Алексей Васильев: - / 10 | сын крестьянский - сын Василия [5]
13 | Пётр Васильев: - / 6 | сын крестьянский - сын Василия [5]
14 | Борис Васильев: - / 2 | сын крестьянский - сын Василия [5]
15 | Марфа Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Алексея [6]
16 | Григорий Алексеев: - / 6 | сын крестьянский - сын Алексея [6]
17 | Саввин Алексеев: - / 4 | сын крестьянский - сын Алексея [6]
18 | Спиридон Алексеев: - / 0 | сын крестьянский - сын Алексея [6]
19 | Мавра Михайлова: 36 / 49 | жена крестьянская - жена Гаврилы [4]
20 | Прасковья Гаврилова: 11 / - | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
21 | Ирина Гаврилова: 9 / 22 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
22 | Марфа Гаврилова: 7 / 20 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
23 | Матрёна Гаврилова: 5 / 18 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [4]
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Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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