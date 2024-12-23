Аграфена Борисова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Аграфена Борисова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 640
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Ивана [2]
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Куда убыл
- с. Давыдово, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- переведены со всем семейством в другую деревню
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Аграфена Григорьева: 59 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Иванов: 41 / - | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
03 | Данила Иванов: 34 / - | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
04 | Федот Иванов: 31 / - | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
05 | Аграфена Борисова: 49 / - | жена крестьянская - жена Ивана [2]
06 | Илья Иванов: 15 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
07 | Андрей Иванов: 12 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
08 | Татьяна Иванова: 18 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
09 | Акулина Иванова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
10 | Аграфена Ильина: 24 / - | жена крестьянская - жена Данилы [3]
11 | Прасковья Данилова: 6 / - | дочь крестьянская - дочь Данилы [3]
12 | Акулина Данилова: 4 / - | дочь крестьянская - дочь Данилы [3]
13 | Анна Семёнова: 27 / - | жена крестьянская - жена Федота [4]
14 | Евдокия Федотова: 3 / - | дочь крестьянская - дочь Федота [4]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Агриппина
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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