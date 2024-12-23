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Аграфена Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Аграфена Григорьева
Пол
жен
Номер записи
636
Сословие
крестьянка/вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
59
Куда убыл
с. Давыдово, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
переведены со всем семейством в другую деревню
Год рождения вычисленный
1723
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Аграфена Григорьева: 59 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Иванов: 41 / - | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
03 | Данила Иванов: 34 / - | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
04 | Федот Иванов: 31 / - | сын крестьянский - сын Аграфены [1]
05 | Аграфена Борисова: 49 / - | жена крестьянская - жена Ивана [2]
06 | Илья Иванов: 15 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
07 | Андрей Иванов: 12 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
08 | Татьяна Иванова: 18 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
09 | Акулина Иванова: 1 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [2]
10 | Аграфена Ильина: 24 / - | жена крестьянская - жена Данилы [3]
11 | Прасковья Данилова: 6 / - | дочь крестьянская - дочь Данилы [3]
12 | Акулина Данилова: 4 / - | дочь крестьянская - дочь Данилы [3]
13 | Анна Семёнова: 27 / - | жена крестьянская - жена Федота [4]
14 | Евдокия Федотова: 3 / - | дочь крестьянская - дочь Федота [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Агриппина
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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