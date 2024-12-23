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Степан Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Степан Савельев
Пол
муж
Номер записи
627
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Савелия [1]
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умре
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1732
Год смерти
1786
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Константинов: 72 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Степанида Семёнова: 42 / 55 | жена крестьянская - жена Савелия [1]
03 | Степан Савельев: 50 / - | сын крестьянский - сын Савелия [1]
04 | Марфа Савельева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
05 | Марфа Иванова: 8 / 21 | жена крестьянская - жена Степана [3]
06 | Татьяна Степанова: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
07 | Татьяна Степанова: 11 / 24 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
08 | Анастасия Степанова: - / 22 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
09 | Агафья Степанова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
10 | Анна Степанова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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