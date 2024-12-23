Савелий Константинов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Савелий Константинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 625
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по прошлой РС
- 72
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1793
- Год рождения вычисленный
- 1710
- Год смерти
- 1793
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Константинов: 72 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Степанида Семёнова: 42 / 55 | жена крестьянская - жена Савелия [1]
03 | Степан Савельев: 50 / - | сын крестьянский - сын Савелия [1]
04 | Марфа Савельева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
05 | Марфа Иванова: 8 / 21 | жена крестьянская - жена Степана [3]
06 | Татьяна Степанова: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
07 | Татьяна Степанова: 11 / 24 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
08 | Анастасия Степанова: - / 22 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
09 | Агафья Степанова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
10 | Анна Степанова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
- Комментарий наборщика
- историческая фамилия семьи Балакиновы
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- Источник
- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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