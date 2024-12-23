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Савелий Константинов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Савелий Константинов
Пол
муж
Номер записи
625
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
72
Причина выбытия
умре
Год убытия
1793
Год рождения вычисленный
1710
Год смерти
1793
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Константинов: 72 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Степанида Семёнова: 42 / 55 | жена крестьянская - жена Савелия [1]
03 | Степан Савельев: 50 / - | сын крестьянский - сын Савелия [1]
04 | Марфа Савельева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
05 | Марфа Иванова: 8 / 21 | жена крестьянская - жена Степана [3]
06 | Татьяна Степанова: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
07 | Татьяна Степанова: 11 / 24 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
08 | Анастасия Степанова: - / 22 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
09 | Агафья Степанова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
10 | Анна Степанова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Степана [3]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Балакиновы
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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