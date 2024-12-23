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Елена Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Елена Васильева
Пол
жен
Номер записи
614
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Василия [1]
Возраст по прошлой РС
10
Куда убыл
д. Новская, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Василий Петров: 59 / 72 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Евдокия Васильева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
03 | Анна Васильева: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
04 | Елена Васильева: 10 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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