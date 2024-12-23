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Агафья Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Агафья Герасимов
Пол
жен
Номер записи
607
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Никиты [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Никита Еремеев: 40 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Герасимов: 23 / 36 | жена крестьянская - жена Никиты [1]
03 | Евдоким Никитин: 2 / - | сын крестьянский - сын Никиты [1]
04 | Лукьян Никитин: - / 9 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
05 | Кузьма Никитин: - / 7 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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